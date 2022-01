Wie ein Ganove von der Türkei aus Rentner ausnimmt

Täter verschleiert seine Telefonnummer

Klingt ihm ein Name nach altem Menschen, ruft der Haupttäter aus der Türkei an. Der oder die Ausgewählte sieht am Display natürlich nicht eine Telefonnummer aus der Türkei, mit Internettelefonie-Anbietern kann man jede Nummer und Herkunftsbezeichnung vortäuschen. Manche Betrogenen waren sogar von der vermeintlichen Notrufnummer 133 angerufen worden. „Der Täter spricht Wiener Dialekt“, sagt Janisch. Mitunter lässt er, um noch offizieller und seriöser zu wirken, eine Frau anrufen, die in der Organisation in untergeordneter Rolle mitarbeitet. Die spielt dem potenziellen Betrugsopfer die Assistentin vor, die durchstellt: „Ich begrüße Sie, der Herr Oberst ... hätte Sie gerne gesprochen. Ich verbinde“, bekamen manche Betrogenen zu hören.