Trickbetrüger ergaunerten Bargeld und Gold

Täter auch in Wiener Neustadt aktiv

Mit einer ähnlichen Masche schlugen Kriminelle kürzlich auch in Wiener Neustadt zu. Die betroffene Pensionistin (84) übergab beim bösartigen Coup 30.000 Euro und rund 500 Gramm Gold an einen angeblichen Polizisten in Zivil. Der Betrug fiel schließlich auf, weil die Frau danach den Kontakt mit dem Schwiegersohn suchte. Natürlich war auch hier die Geschichte frei erfunden.