91-Jährige übergab gesamte Ersparnisse an Betrüger

Für falsche Polizisten hat eine 91-jährige Frau in Wien-Wieden am Montag extra ihre gesamten Ersparnisse und fast all ihre Wertgegenstände von der Bank geholt. Eine falsche Polizistin hatte die alte Frau angewiesen, Geld und Schmuck einem Kollegen zu übergeben, der sie zu Hause aufsuchen werde - was die 91-Jährige auch tat. Erst danach schöpfte die Pensionistin Verdacht und rief den Polizeinotruf.