„War schockiert über Fehlbuchungen für meine Frau“

Die Leitungsfunktion bei der KFA hat Anita Tscherne übernommen. Anders als Freitagmittag noch kommuniziert, will die ÖVP Frölich nun aber doch nicht nächste Woche als Gemeinderat angeloben: „Ich möchte zuerst mit allen Parteien Gespräche führen und mich erklären. Kurt Hohensinner wird das Mandat stattdessen annehmen – das verschafft mir Zeit bis zur nächsten Sitzung im Dezember“, so Frölich am Abend zur „Krone“.