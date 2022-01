Bei diesen Anrufen sollten Sie sofort auflegen

Ein Haftbefehl kommt nicht per Telefon! In Österreich machen derzeit englischsprachige Betrugsanrufe mit österreichischen Nummern die Runde, warnte die Meldestelle für Rufnummernmissbrauch am Montag in einer Mitteilung vor einer neuen Betrugsmasche. „Legen Sie also sofort auf, wenn Sie derartige Anrufe erhalten“, so RTR-Geschäftsführer Klaus Steinmaurer.