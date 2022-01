Raffl verletzt sich bei Dallas-Sieg in Detroit

Erneut haben die Dallas Stars in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL einen knappen Sieg eingefahren. Bei den Detroit Red Wings gewannen die Texaner am Freitag (Ortszeit) mit 5:4 nach Verlängerung. Der Kärntner Michael Raffl schied aufseiten der Stars wegen einer Unterkörperverletzung vor dem Schlussdrittel aus. Seinem Teamkollegen Jason Robertson gelang 63 Sekunden vor der Schlusssirene der Ausgleich zum 4:4, in der dritten Minute der Overtime traf dann Roope Hintz.