Gewinnspiel: Ein Tag mit Ski-Legende Franz Klammer

Skiausflug mit Franz Klammer

Und so läuft „Ski vor 9“ ab: Los geht’s schon zeitig, darauf besteht Franz Klammer! „Am Vormittag intensiv Skifahren und danach die Sonne auf der Terrasse einer der vielen Hütten so richtig genießen - das ist eigentlich das Beste!“ Treffpunkt ist also zu Sonnenaufgang bei der Talstation der Kaiserburgbahn. Nach einem wärmenden Kaffee und einer Aufwärmrunde mit den Experten der Skischule Krainer geht’s bergwärts auf die Weltcup-Piste!