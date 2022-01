Gefängnisstrafe für „Drogenwirte“ aus Langenlois

126.500 Gramm getrocknetes Cannabis mit einem Straßenverkaufswert von weit mehr als einer Million Euro bauten drei Waldviertler für zwei Albaner, einen Wiener sowie einen Mann aus Bosnien an. In der Hernalser Hauptstraße in Wien und im ehemaligen Wirtshaus in Haindorf im Bezirk Krems zogen sie dafür Plantagen auf.