Bezirk Krems: Altes Wirtshaus als Drogenfarm

Die Ermittlungen über „Suchtgifthandel als Mitglied einer kriminellen Vereinigung“ laufen aber diese Woche noch. Seit der Verhaftung des 33-jährigen Mannes, der derzeit noch in U-Haft sitzt, gab es eine Handvoll Festnahmen, die mit dem Fall in Verbindung stehen. So führten Polizisten noch am Dienstagabend einen weiteren Mann aus einer Bar in der Stadt Horn in Handschellen ab.