Schöckl- und Schloßbergbahn stehen lange still

Schon bisher gab es zwei Mal pro Jahr eine Revision der Schöckl-Seilbahn, die teils mehrere Wochen in Anspruch nahm. Seit 1995 ist das aktuelle System in Betrieb und kann pro Stunde bis zu 1000 Personen befördern. Die 2087 Meter lange Strecke von der Talstation bis zur Bergstation wird in unter sieben Minuten bewältigt. Zuletzt kam es aber immer wieder zu Ausfällen, die auf die teilweise über 25 Jahre alten Komponenten zurückzuführen sind, hieß es am Freitag seitens der Holding Graz.