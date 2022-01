Melbourne-Boss Craig Tiley will nicht zurücktreten

Der wegen der Posse um den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic unter Beschuss geratene Turnierdirektor der Australian Open, Craig Tiley, hat sich am Donnerstag erstmals nach der Abschiebung des Serben wieder in der Öffentlichkeit geäußert. In einem Interview mit dem „Channel 9“ sagte Tiley, dass er nicht zurücktreten werde. Zudem dementierte er Berichte, wonach der australische Tennisverband (TA) für die Reise-und Anwaltskosten von Djokovic aufkommen werde.