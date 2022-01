„Spieler haben es!“ Zverev schlägt Corona-Alarm

„Bubble für mich selbst“

Zverev nimmt seinen Schutz laut seinen Aussagen selbst in die Hand. „Ich bin hier, um das Turnier zu spielen. Ich sehe, dass es in Melbourne und in Australien viele Fälle gibt. Ich mache also nicht viel draußen, ich war in keinem einzigen Restaurant“, erzählte Zverev. Nur im Hotelzimmer und auf den Plätzen sei er gewesen. „Also mache ich eine Art Bubble für mich selbst, einfach weil ich kein Risiko eingehen will und mir selbst die beste Chance geben will, hier gut abzuschneiden.“