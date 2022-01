Marko Arnautovic ist nicht schwer verletzt!

Marko Arnautovic hat nach seinem Aus im Liga-Spiel gegen Napoli keine schwere Verletzung davongetragen, ist für das nächste Spiel des FC Bologna aber unsicher. Wie italienische Medien am Donnerstag berichteten, wurde bei einer Untersuchung an seinem lädierten Oberschenkel keine Muskelverletzung festgestellt. Hinter dem Einsatz des Stürmers gegen Hellas Verona am Freitag stand dennoch ein großes Fragezeichen.