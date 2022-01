6 Wochen alte Tochter von Boris Johnson hat Corona

Tagelang mied der britische Premier in der Vorwoche die Öffentlichkeit. Das Büro von Boris Johnson vermeldete, dass ein Familienmitglied des Regierungschefs positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Nun will eine britische Zeitung in Erfahrung gebracht haben, um wen es sich handelt: die erst sechs Wochen alte Tochter des Premiers!