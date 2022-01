Partei-Rückhalt gefallen, Johnson droht „D-Day“

Wie lange kann sich der britische Premier Boris Johnson noch im Amt halten? Selbst in der eigenen Partei will man ihn stürzen, und schon am Mittwoch könnte Johnson in Form eines Misstrauensvotums der „D-Day“ drohen. Denn selbst aus der eigenen Fraktion wollen ihm zahlreiche Abgeordnete das Misstrauen aussprechen. Und potenzielle Nachfolger scharren schon in den Startlöchern ...