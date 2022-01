Hattrick von Leavens bei 5:1-Sieg von Innsbruck

Und es war der klarste dieser vier Siege. Leavens stellte nach ausgeglichenem Beginn in der 18. Minute die Führung für die Hausherren her, die zuletzt sechs Mal en suite in der eigenen Halle verloren hatten. In der 30. Minute stellte Leavens auf 2:0, ehe sein Landsmann, Center Tim McGauley, kurz vor der zweiten Pause auf 3:0 stellte. Lukas Bär (54.) und erneut Leavens (56.) erhöhten auf 4:1 und 5:1, davor hatte Nik Simsic (52.) den Ehrentreffer erzielt.