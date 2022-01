Topstar hat genug! Nadal rechnet mit Djokovic ab

„Gibt viele Fragen, die beantwortet werden müssen“

„Ich hatte eine gute Beziehung zu ihm unsere ganze Karriere hindurch. Wir haben wichtige Dinge bewegt, für die Tour, unsere Stiftungen, Charity. Wir waren zusammen, als in Australien was Negatives passierte. Aber in diesem Fall gibt es viele Fragen, die beantwortet werden müssen“, meinte Nadal zu seinem Verhältnis mit seinem serbischen Konkurrenten.