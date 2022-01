Schütteltrauma: Stille Gebete für ein totes Kind

Sofort war klar, dass das Kind Opfer einer Gewalttat geworden ist. Vor Gericht stehen die Eltern einander unversöhnlich gegenüber. Sie reden voneinander nur mit dem Familiennamen und können nicht fassen, dass Lisa tot ist. Die Angeklagte betont, dass eine Flucht für sie kaum infrage gekommen wäre. Zu sehr erinnerte sie ihr dominanter Freund an den gewalttätigen Vater. In der Haft, so sagt sie, habe sie zum Glauben gefunden. Verteidiger Timo Gerersdorfer betont: „Was sie vor der Polizei gesagt hat, ist falsch.“ Und der Freund, der nichts beschönigt, nimmt die frühere Geliebte nur in einem Punkt in Schutz: „Wie ich die Kleine zum letzten Mal geschüttelt habe, hat sie nur das Ende mitbekommen.“ Urteil am Montag.