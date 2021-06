Säugling geschüttelt: Baby in Spital gestorben

Mutter schritt nicht ein

Die 22 Jahre alte Mutter sei bei dem Vorfall zwar dabei gewesen, sei aber nicht eingeschritten. Im Zuge der Einvernahmen stritten beide Elternteile zunächst die schweren Vorwürfe ab. Am Mittwoch wurden die beiden österreichischen Staatsbürger in ihrer Wohnung festgenommen. In einer darauffolgenden Einvernahme zeigte sich das Paar geständig. Am Freitag wurde die U-Haft über beide verhängt. Wegen welcher Delikte die Ermittlungen nun nach der Todesfolge der schweren Körperverletzungen genau weitergeführt werden, ist laut APA auf Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft noch unklar.