Lebensrettende Stammzellen halfen Patient

Die Typisierungsaktion in der Gemeinde wurde unter der Federführung von Karin Fischer für den Verein „Geben für Leben“ durchgeführt. „Im Mai 2021 kam dann die Nachricht, dass einer der 213 Teilnehmer als Stammzellenspender infrage kommt. In dem Moment, als der Anruf kam, dass es aus der Typisierungsaktion ein ,Match’ gibt, bekam ich Gänsehaut und Tränen in den Augen“, schildert Fischer überglücklich.