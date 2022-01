Mann attackierte Partnerin mit Elektroschocker

Ein 66-Jähriger aus Leonding steht im Verdacht, am 18. Jänner 2022 gegen 6:30 Uhr seine 63-jährige Lebensgefährtin, während diese beim Esstisch saß, mit einem Elektroschocker von hinten attackiert zu haben. In weiterer Folge zerrte er seine Partnerin zu Boden, griff sie erneut mit dem Elektroschocker an und versetzte ihr einen Fußtritt. Zudem drohte er ihr lautstark mit dem Umbringen. Erst als die 31-jährige Schwiegertochter aus dem ersten Stock zur Hilfe eilte, ließ er von seiner Lebensgefährtin ab und ging mit erhobenen Fäusten auf diese zu.