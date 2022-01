„Wird unsere Kontrollen nicht verkomplizieren“

In etwa 8000 Mal pro Tag überprüfen die Salzburger Beamten, ob sämtliche Covid-Regeln auch eingehalten werden. In den vergangenen beiden Tagen waren davon etwa 3500 und 4500 reine 2-G-Kontrollen. Das sei inzwischen Routine. „Seit Jahrzehnten kontrollieren wir in Lokalen Sperrstunden und Jugendschutzgesetz, jetzt halt auch Covid-Maßnahmen“, so Wolfgruber. Zudem werden in Pensionen und Hotels auch die Gästeblätter genauer überprüft.