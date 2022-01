Prost steigt bei Alpine aus: „Gibt keinen Respekt“

Kommt Szafnauer?

Renault fährt seit 2016 als Werksteam in der Formel 1 und hatte sich in der vergangenen Saison in Alpine umbenannt. Alpine ist eine französische Sportwagenmarke, die seit den 1970er-Jahren zu Renault gehört. Alpine hatte sich erst vor Kurzem von Renndirektor Marcin Budkowski getrennt. Otmar Szafnauer, Teamchef bei Aston Martin, wird als Nachfolger gehandelt.