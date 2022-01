Kampfansage von Salzburg-Goalie Mantl

Red Bull Salzburgs Nico Mantl schließt einen Wechsel aus

Einen Wechsel zu einem anderen Klub, um dort Spielpraxis zu sammeln, schließt der Torhüter trotz einiger Anfragen aktuell aus: „Ich fühle mich hier sehr wohl. Der Verein und das Umfeld sind perfekt für meine Weiterentwicklung.“ Mantl will um einen Stammplatz kämpfen, sich mit guten Leistungen in den Vorbereitungsspielen und Trainings empfehlen. „Ich habe den Konkurrenzkampf hier von Anfang an angenommen. Mein Ziel ist es, hier in Salzburg die Nummer eins zu sein“, betont Mantl gegenüber „spox“ selbstbewusst.