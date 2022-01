So steht es um die Verletzten beim Meister

Am nächsten dran an einer Rückkehr ist Albert Vallci. Der 26-Jährige trainierte zuletzt individuell und soll kommende Woche ins Mannschaftstraining einsteigen. Stürmer Sekou Koita bolzt nach seinem Kreuzbandriss in der Sommervorbereitung schon wieder ordentlich in der Kraftkammer, der Weg zurück in die Startelf dürfte sich jedoch noch etwas in die Länge ziehen.