Herzpatient während Eingriff aus OP-Saal geschoben

Sehr selten zwei Notfälle zum gleichen Zeitpunkt

Die St. Pöltner Uni-Klinik bestätigt: Es gibt nur zwei Herzkatheter-Behandlungssäle. Und nur einer davon ist täglich 24 Stunden rund um die Uhr besetzt. Der zweite Raum ist am Montag, Dienstag und Donnerstag bis 19 Uhr sowie am Mittwoch und Freitag bis 16 Uhr in Betrieb.