Impfquote im Ländle bleibt weiterhin niedrig

Den Stich gibt es nach wie vor in den Impfzentren Dornbirn und Nenzing sowie in den Einkaufszentren Interspar (Feldkirch-Altenstadt), Zimbapark (Bürs), Messepark (Dornbirn) und im „Kaufhaus der Wälder“ (Egg) sowie in ärztlichen Ordinationen. Infos und Termine gibt es auf der Homepage des Landes (www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft).