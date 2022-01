Mehr Impfungen führen zu weniger Übersterblichkeit

Covid-19 verursacht im Vergleich zu Zeiten vor der Corona-Pandemie eine Übersterblichkeit. Die Impfung schützt davor. Eindeutige Belege dafür haben Wissenschaftler aus Jena in Deutschland für 2021 gesammelt. Bei 80,9 Prozent Durchimpfungsrate lag etwa in Bremen die Sterberate „nur“ um 1,44 Prozent höher als in vorangegangenen Jahren. In Sachsen, dem deutschen Bundesland mit der niedrigsten Impfquote (58,7 Prozent), stieg sie hingegen um 14,67 Prozent.