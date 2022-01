Bergretter waren zweimal binnen Stunden gefordert

Zwei Einsätze hatte die Bergrettung Grünau im Almtal am Samstag binnen Stunden zu bewältigen. Am Ameisstein war eine Wanderin (52) gestürzt und hatte sich einen Arm gebrochen. Und am Kasberg verletzte sich eine Tourengeherin (33) schwer am Knie, sie wurde vom Helikopter aus geborgen und ins Spital geflogen.