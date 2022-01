Impfpflicht: SPÖ & NEOS an Bord, FPÖ nicht

SPÖ will Klarstellungen bei Arbeitsrecht

Die SPÖ-Vorsitzende, aber auch Vize-Klubchef und Verfassungssprecher Jörg Leichtfried sowie SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher betonten, dass der vorliegende Gesetzesentwurf gegenüber dem Begutachtungsentwurf „wesentliche Verbesserungen“ enthalte, die die SPÖ in Verhandlungen erreicht habe. „Die laufende Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit war hier ein ganz zentraler Punkt“, so Rendi-Wagner. Der Entwurf werde „vorbehaltlich der letzten Prüfung und in Kombination mit positiven Impfanreizen von der SPÖ unterstützt“. Bis zur Plenarsitzung am Donnerstag seien noch Klarstellungen bei den offenen Fragen wie Arbeitsrecht und Impfanreize notwendig, betonte sie.