Rad-Star Isaac del Toro bei Tour of Austria dabei

Österreichs Fans ebenso wie die Veranstalter der Tour of Austria dürfen sich auf einen aufsteigenden Stern im Radsport freuen. Isaac del Toro wird nun tatsächlich am 9. Juli in Steyr am Start stehen, der mexikanische UAE-Teamkollege von Felix Großschartner war schon auf der vorläufigen Nennliste gestanden. Del Toro war beim Giro d‘Italia elf Tage lang im Rosa Trikot gefahren und wurde am Ende Gesamtzweiter. Er gilt als größtes Nachwuchstalent seit Tadej Pogacar.