Film Denkmal für das „Wunderteam“ der Gamsstadt

Auch heute noch wird oft an einem Strang gezogen

Vieles an Werten in seiner Heimatstadt liege in ihrer Geschichte, welche oftmals auch stark durch das Gemeinsame geprägt wurden und werden. „Diese Produktion kann hier sehr gut als Beispiel dienen, da sie gemeinsam von Bergbahnen, Skiclub, Tourismusverband und Stadtgemeinde unterstützt wurde.“ Die Premiere der Doku wird am 19. Jänner im Filmtheater Kitzbühel gefeiert. Der Ausstrahlungstermin auf ServusTV findet Freitag, den 21. Jänner, um 21. 10 Uhr statt.