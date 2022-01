2020 war nicht das siebte Jahr das „verflixte“

1259 Kinder in Tirol von Scheidung betroffen

Apropos Kinder: Kommt es im Zuge der Scheidung zu einem „Krieg“, so sind – sofern vorhanden – sie die Leidtragenden. Von den 1023 geschiedenen Ehen hatten 340 Paare (33,2 %) zwei gemeinsame Kinder, 241 (23,6 %) eines und 103 (10,1 %) drei oder noch mehr gemeinsame Kinder. In Summe waren also bei 684 Paaren ein oder mehrere Kinder betroffen. Ein stolzer Prozentsatz von 66,9. 656 Kinder bzw. 52,1 Prozent waren beim Scheidungstermin unter 14 Jahre alt. 867 (68,9 Prozent) waren unter 18 Jahre alt.