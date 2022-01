7200 Menschen in Tirol trauten sich im Jahr 2020

Scheidungen gingen 2020 in Tirol deutlich zurück

Gute Nachrichten gibt es bei der Scheidungsrate: 1023 Ehen wurden 2020 in Tirol rechtskräftig geschieden. Ein Rückgang um 116 bzw. 10,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Bezogen auf jene Eheschließungsjahrgänge, aus denen die aufgelösten Ehen stammen, ergibt sich eine Gesamtscheidungsrate von 31,3 Prozent (2019: 34,9 %)“, so die Experten. Im Bundesländervergleich verzeichnete Tirol die niedrigste Rate. Österreichweit lag sie bei 36,9 %.