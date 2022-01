Auerbach: das gallische Dorf der Impfmuffel

Sonnig, aber kalt

Auerbach, mit 718 Seelen und 329 gültigen Impf-Zertifikaten (laut Gemeindehomepage), ist beim „Krone“-Lokalaugenschein sonnig, aber kalt. Rund um die Pfarrkirche mit Zwiebelturm breitet sich die kleine Streusiedlung aus. „Wirt haben wir keinen mehr, auch keinen Nahversorger“, sagt Stefanie Wimmer, die im Zentrum wohnt. In den vergangenen zwei Jahren seien viele Leute zugezogen, „aber man kennt sich noch gar nicht“. Corona habe das Dorfleben lahmgelegt, darum sei auch der Riss zwischen Ungeimpften und Geimpften ihrer Meinung nach nicht so zu spüren: „Ich will nicht streiten. Jeder darf seine Meinung haben!“ In Auerbach gäbe es alles: Geimpfte, Geboosterte und auch viele Genesene. „Bei uns gibt es Leute, die beinhart die Impfung ablehnen, ja sogar wohin gefahren sind, damit sie sich Corona holen. Manche warten auf den Totimpfstoff, ein paar glauben, sie sterben nach der Impfung. Aber ich habe schon drei Impfungen und lebe immer noch“, sagt Wimmer und lächelt.