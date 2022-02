Bilder: So hat sich Wiens Tiergarten verändert

Affenhaus

Zu Beginn waren in dem Gebäude Stelz- und Schwimmvögel untergebracht. Erst 1841 wurde es zum Affenhaus, das es noch heute ist. Ein paar Jahre später wurde ein achteckiger „Sprungturm“ dazugebaut, der einen Verbindungsgang zum Hauptgebäude hatte. In den 1920ern gab es als Folge des Ersten Weltkriegs ein paar Jahre keine Affen in Schönbrunn. Im Laufe der Jahrhunderte wurden zahlreiche Umbauten vorgenommen - auch am Sprungturm, wie man auf den Bildern gut erkennen kann. Nach seiner letzten Generalsanierung wurde das Affenhaus 2012 wiedereröffnet. Den Bewohnern steht nun eine echte Wellness-Oase mit Infrarotlampen und beheizten Liegeflächen zur Verfügung.