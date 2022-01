„Die Siedler“ feiern am 17. März ihr Comeback!

„Die Siedler“ kehren zurück! Ubisoft will mit der Neuauflage des beliebten Aufbauspiel-Klassikers mit moderner 3D-Optik und reichlich Wuselfaktor bereits am 20. Jänner in den geschlossenen Betatest starten und am 17. März die finale Version für den PC veröffentlichen. Die Neuauflage sei vorrangig von „Die Siedler 3“ und „Die Siedler 4“ inspiriert, drei Spielmodi sind enthalten: eine Kampagne, einen Koop-Modus gegen die KI und ein Mehrspielermodus, in dem sich bis zu acht Spieler messen können. Im Trailer stellen die Entwickler von Ubisoft Düsseldorf das neue „Die Siedler“ genauer vor.