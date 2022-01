Bühnenstar Erni Mangold feiert den 95. Geburtstag

Ihren Bühnenabschied hatte Mangold 2017 mit „Harold und Maude“ an den Kammerspielen des Theaters in der Josefstadt verkündet - womit sich ein Kreis schloss, hatte die junge Schauspielerin doch just an jener Bühne 1946 auch ihr Debüt gefeiert. Insofern ist es nur folgerichtig, dass die Geburtstagsmatinee zum Halbrunden am 30. Jänner auch in der Josefstadt stattfindet, wo Sandra Cervik mit der Jubilarin über ihr Leben spricht.