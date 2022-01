Scholz wurde jahrelang von DDR-Stasi bespitzelt

Die DDR-Staatssicherheit hat über den heutigen deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Zeit als Juso-Politiker in den 1980er-Jahren jahrelang Informationen gesammelt und Akten angelegt. Das Bundesarchiv bestätigte am Donnerstag, dass es Scholz‘ Stasi-Akte der „Bild“-Zeitung übermittelt hat. Die Akte bezieht sich sowohl auf Reisen in die DDR als auch auf Bespitzelung des Politikers und Rechtsanwalts in Hamburg.