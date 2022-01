Finanzminister denkt an Aus für Wertpapiersteuer

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) kündigte in einem Interview an, die Kapitalertragssteuer auf Wertpapiere noch im Jahr 2022 abschaffen zu wollen. Damit könnte eine alte Forderung der Finanzwirtschaft noch heuer in Erfüllung gehen. Die SPÖ kündigte indessen an, einen entsprechenden Vorstoß „massiv“ zu bekämpfen. Die ÖVP habe „keinen Genierer mehr in ihrer Politik für die Reichen und Superreichen“, erklärte Finanzsprecher Jan Krainer in einer Aussendung.