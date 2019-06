Mini-Zinsen kosten Sparer Milliarden Euro!

Mario Draghi, vor der Ablöse stehender Chef der EZB, kommt Österreichs Sparer sehr, sehr teuer. Die endlich für heurigen Herbst in Aussicht gestellte Anhebung des EU-Leitzinses wird auf „frühestens Sommer 2020“ verschoben, entschied die EZB jüngst. Damit verlängert sich die schon seit März 2016 andauernde „Nullzinspolitik“ in Europa, während die USA ihren maßgeblichen Zinssatz bereits schrittweise auf 2,25% bis 2,5% angehoben hat. Und weil sich die normalen Banken in ihren Geschäften daran orientieren, gibt es auch am Sparbuch fast nichts.