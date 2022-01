Tatort Baumarkt: Kontrollen eskalieren!

Die 2-G-Kontrollen gehen nicht überall problemlos vonstatten. Vor allem Kunden in Baumärkten reagieren oft aggressiv. Dabei würden vor allem männliche Kunden verbal aggressiv auf Mitarbeiter losgehen, manche haben sogar schon Angst, in die Arbeit zu gehen. Ein „Krone“-Lokalaugenschein bestätigte die Vorfälle. Tatsächlich kommen einige ohne Nachweis. Manche legen dann Gesetzestexte vor, die beweisen sollen, dass sie reingelassen werden müssen. Wieder andere werden lauter und drohen mit der Polizei. Dabei könnten die Mitarbeiter am wenigsten dafür, denn sie haben die 2-G-Regel nicht verordnet. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.