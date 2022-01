Notstand droht: „Wien laufen die Lehrer davon“

Die Lage an Wiens Pflichtschulen ist prekär. Nicht nur das Coronavirus verschärft die Lage in den Klassenzimmern von Welle zu Welle aufs Neue und stellt die Lehrkräfte vor immer neue Herausforderungen - auch die Personalsituation an sich droht sich in den kommenden Jahren mehr und mehr zu verschlechtern, warnt nun die ÖVP Wien und fordert einen Runden Tisch. Es drohe ein Personalnotstand: „Wien laufen die Lehrer davon.“