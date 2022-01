Fahrverbote rund um Kufstein wieder aktiviert

Um den wieder vermehrten Ausweichverkehr von der A12 Inntalautobahn auf das niederrangige Straßennetz in den Griff zu bekommen, greift das Land Tirol rund um Kufstein im Unterland wieder auf Fahrverbote zurück. Die Maßnahmen gelten ab diesem Samstag jeweils an Samstagen (von 7 bis 19 Uhr) und Sonn- und Feiertagen (von 8 bis 17 Uhr) bis einschließlich 18. April, hieß es in einer Aussendung.