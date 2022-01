Gröbming: Mordverdächtige erinnert sich an nichts

Strahlendes Wetter, herrliches Bergpanorama rund um den beschaulichen Ort in der Obersteiermark - und mittendrin ein vermeintlicher Mordschauplatz. In der Schoberstraße soll am Dienstag gegen 15.30 ein 63-jähriger Mann erstochen worden sein. Im Verdacht steht eine Bekannte (52). Sie hat die Rettung gerufen, nachdem ein blutiges Messer in der Wohnung gefunden wurde, wurde die Frau festgenommen.