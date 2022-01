Mordalarm! Obersteirer (63) in Wohnung erstochen

Kurz vor 15.30 Uhr wurden Einsatzkräfte wegen eines angeblichen Suizids zu einem Mehrparteienaus in Gröbming gerufen. Eine Frau (52) soll dort ihren Bekannten - einen 63-jährigen Obersteirer - in dessen Wohnung leblos aufgefunden haben, sie rief selbst die Rettung an. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Für den 63-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen.