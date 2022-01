Hallo Ministerium, ist da jemand?

Es ist ja schön und gut, dass wir jetzt ein neues Regierungsteam haben. Wenn aber keiner eine klare Antwort auf die brennende Frage parat hat, wie es denn in Sachen Corona weitergehen soll, fragt man sich schon, wozu es das „Jetzt wird alles anders“-Getöse zur Neubesetzung gebraucht hat. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein & Co. müssen schnell sagen, was sie in der Corona-Politik wollen - und dann auch bitte konsequent umsetzen.