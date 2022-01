Ausfahrende Gondel stürzte Seilbahner in Abgrund

Am Dienstag gegen 9 Uhr kontrollierte ein 57-jähriger Österreicher als Verantwortlicher in Hintertux in Tirol bei einer Seilbahn das Einschieben der Gondeln, um die Seilbahn für den anstehenden Tagesbetrieb vorzubereiten. Währenddessen begann er mit Schneeräumungsarbeiten im Rampenbereich und begab sich auf einen Steg zwischen die montierten Absturzsicherungen.