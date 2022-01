Nightrace: Geisterstimmung rund um die Planai

Rot-Blau-Weiß statt Rot-Weiß-Rot: Die Fahnen, die während des Slaloms von der Terrasse der Schladminger Tenne an der Rennstrecke wehten, galten vor allem der Slowakin Petra Vlhová. Von der sonst gewohnten Stimmung beim Nightrace war wenig zu spüren: Bei der Einfahrt der österreichischen Rennläuferinnen in den berühmten Zielhang blieb es gespenstisch still. Einen privilegierten, uneingeschränkten Blick auf das Geisterrennen konnte gestern ausnahmslos die Tenne bieten.