Mit breiten Skiern in den Pulverschnee

Der Startschuss für das FreerideTestival 2022 fällt am 19. und 20. Februar in Hochfügen im Zillertal. Hänge voller Powder, kurze Hikes, traumhafte Lines - dafür ist Hochfügen weit über die Grenzen Tirols hinaus bekannt. Auch Tage nach dem Schneefall findet man hier noch immer frische Freeride-Hänge. Der große Vorteil: Man erreicht viele Lines ganz bequem per Lift und Seilbahn.